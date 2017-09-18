Манчини ответил, считает ли "Спартак" конкурентом в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги над "Уфой" (3:0) подчеркнул, что в борьбе за чемпионство еще ничего не решено, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Спартак" отстал от "Зенита" на 11 очков. Вы все еще считаете его конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Это сильная команда, а впереди еще 20 матчей. Случиться может всякое. Еще ничего не решено.

– Можно ли сказать, что у команды два состава?

– Не могу так сказать. Мы забиваем много, и в матче с "Динамо" упустили несколько возможностей. Я доволен тем, что происходит с командой и внутри нее.

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"​