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22:33 | Футбол — РФПЛ

Манчини ответил, считает ли "Спартак" конкурентом в борьбе за чемпионство

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги над "Уфой" (3:0) подчеркнул, что в борьбе за чемпионство еще ничего не решено, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

"Спартак" отстал от "Зенита" на 11 очков. Вы все еще считаете его конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Это сильная команда, а впереди еще 20 матчей. Случиться может всякое. Еще ничего не решено.

– Можно ли сказать, что у команды два состава?

– Не могу так сказать. Мы забиваем много, и в матче с "Динамо" упустили несколько возможностей. Я доволен тем, что происходит с командой и внутри нее.

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SpaMan

Вопрос за 300, на какой ответ журналист рассчитывал?

23:13

Tribunal Z

Манчини джентльмен

23:02

Valdemarson

Да и что такое 11 очков... Просирали уже, опыт есть...

23:01

dv2205

не мог же он сказать -спартак нам не соперник

22:43