Манчини ответил, считает ли "Спартак" конкурентом в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги над "Уфой" (3:0) подчеркнул, что в борьбе за чемпионство еще ничего не решено, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– "Спартак" отстал от "Зенита" на 11 очков. Вы все еще считаете его конкурентом в борьбе за чемпионство?
– Это сильная команда, а впереди еще 20 матчей. Случиться может всякое. Еще ничего не решено.
– Можно ли сказать, что у команды два состава?
– Не могу так сказать. Мы забиваем много, и в матче с "Динамо" упустили несколько возможностей. Я доволен тем, что происходит с командой и внутри нее.
SpaMan
Вопрос за 300, на какой ответ журналист рассчитывал?
23:13
Tribunal Z
Манчини джентльмен
23:02
Valdemarson
Да и что такое 11 очков... Просирали уже, опыт есть...
23:01
dv2205
не мог же он сказать -спартак нам не соперник
22:43