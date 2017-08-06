Манчини - об игре Кокорина: "Это пока ничто!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил, что в таких играх нужно уделять большое внимание каждому аспекту футбола. Специалист подчеркнул, что был уверен в способностях защитника Эмануэля Мамманы.

– Чтобы выигрывать, нужно уделять особое внимание всему, нет какого-то одного аспекта, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Это была удивительная игра, мы хорошо себя проявили, поэтому обыграли сильного соперника.

Выступления Александра Кокорина? Это пока ничто! Пока не произошло ничего паранормального: несколько матчей – несколько голов. Это нормальная ситуация для бомбардира. Посмотрим в концовке сезона.

В концовке встречи были вынуждены перестроиться на игру в пять защитников, поскольку у Ивановича возникли проблемы с ногами. Дебют Мамманы? Я был в нем уверен, он был свеж и готов к игре. Это хороший футболист, поэтому я и решил выпустить его на поле.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"