22:27 6 августа | Футбол — РФПЛ

Манчини - об игре Кокорина: "Это пока ничто!"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил, что в таких играх нужно уделять большое внимание каждому аспекту футбола. Специалист подчеркнул, что был уверен в способностях защитника Эмануэля Мамманы.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. 57-я минута. Доменико КРИШИТО празднует третий гол в ворота гостей.Голы "Зенита". Кто у "Спартака" виноват?

– Чтобы выигрывать, нужно уделять особое внимание всему, нет какого-то одного аспекта, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Это была удивительная игра, мы хорошо себя проявили, поэтому обыграли сильного соперника.

Выступления Александра Кокорина? Это пока ничто! Пока не произошло ничего паранормального: несколько матчей – несколько голов. Это нормальная ситуация для бомбардира. Посмотрим в концовке сезона.

В концовке встречи были вынуждены перестроиться на игру в пять защитников, поскольку у Ивановича возникли проблемы с ногами. Дебют Мамманы? Я был в нем уверен, он был свеж и готов к игре. Это хороший футболист, поэтому я и решил выпустить его на поле.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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semenovd

Правильно, не нужно хвалить, а то Глушаков поймал звезду вместе с Ребровым и Комбаровым и теперь расхлебывает вся команда...

23:16 6 августа

shpasic

ничто - это пока Дзюба.

23:03 6 августа

Марко_Матерацци

Хороший ответ Манчини :)

22:55 6 августа