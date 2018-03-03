Манчини – о трансферном окне: "Два-три игрока нам бы не помешали"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) сказал, что недоволен работой во время трансферного окна, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Зимой пиерцы приобрели у "Рубина" Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева, арендовали у "Крыльев Советов" Вячеслава Зинкова и подписали у "Тосно" форварда Антона Заболотного.

– Как вы оцените дебют Оздоева?

– Оздоев провел не самый удачный матч, но это нормально. Не у всех получаются дебюты. Ему многое предстоит, но потенциал для роста есть.

– Что вам позволяет сейчас сохранять оптимизм, и что надо улучшить в игре "Зенита"?

– Мы не проиграли, и оптимизм сохранять можно нужно. У нас плотный график – следующий матч уже в четверг, а потом в воскресенье. Но мы стремимся к тому, чтобы побеждать в каждой игре. Замечу, что в рамках трансферного окна нужно было действовать немного по-другому. Мы не получили всех футболистов, которых хотели. Один-два-три игрока нам бы не помешали и позволили бы составить конкуренцию на флангах обороны и позволило бы их ротировать. От этого нам стало был легче в таких матчах, как сейчас. Мы играли вдесятером половину второго тайма и при этом создавали моменты, что я считаю позитивным моментом.