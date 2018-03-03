Манчини – о трансферном окне: "Два-три игрока нам бы не помешали"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) сказал, что недоволен работой во время трансферного окна, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Зимой пиерцы приобрели у "Рубина" Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева, арендовали у "Крыльев Советов" Вячеслава Зинкова и подписали у "Тосно" форварда Антона Заболотного.
– Как вы оцените дебют Оздоева?
– Оздоев провел не самый удачный матч, но это нормально. Не у всех получаются дебюты. Ему многое предстоит, но потенциал для роста есть.
– Что вам позволяет сейчас сохранять оптимизм, и что надо улучшить в игре "Зенита"?
– Мы не проиграли, и оптимизм сохранять можно нужно. У нас плотный график – следующий матч уже в четверг, а потом в воскресенье. Но мы стремимся к тому, чтобы побеждать в каждой игре. Замечу, что в рамках трансферного окна нужно было действовать немного по-другому. Мы не получили всех футболистов, которых хотели. Один-два-три игрока нам бы не помешали и позволили бы составить конкуренцию на флангах обороны и позволило бы их ротировать. От этого нам стало был легче в таких матчах, как сейчас. Мы играли вдесятером половину второго тайма и при этом создавали моменты, что я считаю позитивным моментом.
Артур Дент
Еще 2-3 главных тренера не помешали бы.
21:00 3 марта
Пятко Ш.-Задэ
Клоун он конечно эпический. Наигрывает состав и становится чемпионом межсезонья, в последний день покупает Оздоева, ставит его в стартовый состав на странную позицию, снимает и говорит нужно было покупать ещё. БУГАГА
20:22 3 марта
SSergey
Летом надо срочно доукомплектоваться, вот тогда держись, Амкар!
20:13 3 марта
ak-125
В Питере - ныть.
20:12 3 марта
Комс
А этот, однако, еще забавнее, чем Луческу)) Ну почему в северной столице все тренеры такие клоуны?
19:39 3 марта
Красно Белый Питер
И фамилии их Месси и Криштиано Рональдо! Тогда есть шанс зацепиться за Лига Чемпионское место.А бабушки с их пенсиями потерпят!
19:39 3 марта
Andrey_Veselov
Роберто, что у тебя в голове? Всю предсезонку наигрывал заболотного, в итоге оставил его в запасе. Одного из креативщиков ригони выпустил во втором тайме, зато Оздоев в основе) что за трэш? Кого ты ещё хочешь купить?
19:37 3 марта
Al Rains
ну да...мы не сомневались...с Ростовом теперь дубль играть будет...
19:31 3 марта
Доктор_Хряк
Шо? Апять? )))))
19:24 3 марта
Roma_Totti
Надо еще 50 лямов потратить чтобы макаронник был доволен.
19:21 3 марта
Нефилим
Не смейтесь над Зенитом. Сложно побеждать, когда команда недоукомплектована.
19:20 3 марта
баламошка
Надо ещё 2-3 аргентиноса, чтобы попытаться в следующий раз обыграть дома Амкар.
19:18 3 марта
Antalic
Теперь понятно почему не было победы... опять трансфер провален.. эх.
19:16 3 марта