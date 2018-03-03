19:11 3 марта | Футбол — РФПЛ

Манчини – о трансферном окне: "Два-три игрока нам бы не помешали"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) сказал, что недоволен работой во время трансферного окна, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Зимой пиерцы приобрели у "Рубина" Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева, арендовали у "Крыльев Советов" Вячеслава Зинкова и подписали у "Тосно" форварда Антона Заболотного.

– Как вы оцените дебют Оздоева?

– Оздоев провел не самый удачный матч, но это нормально. Не у всех получаются дебюты. Ему многое предстоит, но потенциал для роста есть.

– Что вам позволяет сейчас сохранять оптимизм, и что надо улучшить в игре "Зенита"?

– Мы не проиграли, и оптимизм сохранять можно нужно. У нас плотный график – следующий матч уже в четверг, а потом в воскресенье. Но мы стремимся к тому, чтобы побеждать в каждой игре. Замечу, что в рамках трансферного окна нужно было действовать немного по-другому. Мы не получили всех футболистов, которых хотели. Один-два-три игрока нам бы не помешали и позволили бы составить конкуренцию на флангах обороны и позволило бы их ротировать. От этого нам стало был легче в таких матчах, как сейчас. Мы играли вдесятером половину второго тайма и при этом создавали моменты, что я считаю позитивным моментом.

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Артур Дент

Еще 2-3 главных тренера не помешали бы.

21:00 3 марта

Пятко Ш.-Задэ

Клоун он конечно эпический. Наигрывает состав и становится чемпионом межсезонья, в последний день покупает Оздоева, ставит его в стартовый состав на странную позицию, снимает и говорит нужно было покупать ещё. БУГАГА

20:22 3 марта

SSergey

Летом надо срочно доукомплектоваться, вот тогда держись, Амкар!

20:13 3 марта

ak-125

В Питере - ныть.

20:12 3 марта

Комс

А этот, однако, еще забавнее, чем Луческу)) Ну почему в северной столице все тренеры такие клоуны?

19:39 3 марта

Красно Белый Питер

И фамилии их Месси и Криштиано Рональдо! Тогда есть шанс зацепиться за Лига Чемпионское место.А бабушки с их пенсиями потерпят!

19:39 3 марта

Andrey_Veselov

Роберто, что у тебя в голове? Всю предсезонку наигрывал заболотного, в итоге оставил его в запасе. Одного из креативщиков ригони выпустил во втором тайме, зато Оздоев в основе) что за трэш? Кого ты ещё хочешь купить?

19:37 3 марта

Al Rains

ну да...мы не сомневались...с Ростовом теперь дубль играть будет...

19:31 3 марта

Доктор_Хряк

Шо? Апять? )))))

19:24 3 марта

Roma_Totti

Надо еще 50 лямов потратить чтобы макаронник был доволен.

19:21 3 марта

Нефилим

Не смейтесь над Зенитом. Сложно побеждать, когда команда недоукомплектована.

19:20 3 марта

баламошка

Надо ещё 2-3 аргентиноса, чтобы попытаться в следующий раз обыграть дома Амкар.

19:18 3 марта

Antalic

Теперь понятно почему не было победы... опять трансфер провален.. эх.

19:16 3 марта

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