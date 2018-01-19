Манчини нужен 19-летний полузащитник "ПСЖ"?

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказал заинтересованность в полузащитнике "ПСЖ" Лоренцо Каллегари. Итальянский специалист рассчитывает на то, что клуб будет вкладывать средства в покупку молодых игроков.
- Мне действительно нравится Лоренцо, - цитирует L’Equipe Манчини. - Надеюсь, клуб хочет вкладывать деньги в молодежь. Идеальная ситуация - их сочетание с игроками топ-уровня, но не знаю, возможно ли это.
Каллегари - воспитанник "ПСЖ". Он выступал за молодежные команды парижан разных возрастов, а в сезоне-2016/17 дебютировал в чемпионате Франции. В этом сезоне на его счету ни одного матча в основном составе команды.
Al Rains
В свою питерскую надо вкладывать, вот жыш троянский хрыч этот манчини...хоть и не моя команда, но за державу...как говорится...
16:26
foreverCSKAforever
Жги, Роберто! Сори баблом. Кто знает, сколько времени осталось до мощного пинка под зад? Нельзя терять ни минуты!
16:14