Манчини нужен 19-летний полузащитник "ПСЖ"?

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказал заинтересованность в полузащитнике "ПСЖ" Лоренцо Каллегари. Итальянский специалист рассчитывает на то, что клуб будет вкладывать средства в покупку молодых игроков.

- Мне действительно нравится Лоренцо, - цитирует L’Equipe Манчини. - Надеюсь, клуб хочет вкладывать деньги в молодежь. Идеальная ситуация - их сочетание с игроками топ-уровня, но не знаю, возможно ли это.

Каллегари - воспитанник "ПСЖ". Он выступал за молодежные команды парижан разных возрастов, а в сезоне-2016/17 дебютировал в чемпионате Франции. В этом сезоне на его счету ни одного матча в основном составе команды.