Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не исключает, что может возглавить сборную Италии в будущем. При этом он считает, что перед назначением главного тренера итальянской сборной нужно выбрать президента Федерации футбола Италии.

– Мне кажется, что сначала нужно избрать президента, а потом назначать тренера, – цитирует Football Italia Манчини. – Работу в сборной я не буду исключать. Хотя это же касается и других тренеров. Сборная очень важна для всех, а когда ты работаешь тренером, нельзя ничего исключать.