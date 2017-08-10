Манчини на русском: "Ничья не должна остановить "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команду не должна остановить первая потеря очков в этом сезоне. По его словам, у сине-бело-голубых не получилось довести до конца свои шансы.
"У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! Зенит ВПЕРЕД!!!!", - написал Манчини в Твиттере на русском языке.
У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! Зенит ВПЕРЕД!!!!– Roberto Mancini (@robymancio) 9 августа 2017 г.
konarwasya
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01:19
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01:18
Obl2007
Откуда такая самоуверенность ??? Только потому что прикупили несколько аргентинцев ? Как дети ))))
01:01