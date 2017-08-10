Манчини на русском: "Ничья не должна остановить "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 5-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команду не должна остановить первая потеря очков в этом сезоне. По его словам, у сине-бело-голубых не получилось довести до конца свои шансы.

"У нас было много возможностей, но нам не удалось все довести до конца. Ничья не должна нас остановить! Зенит ВПЕРЕД!!!!", - написал Манчини в Твиттере на русском языке.