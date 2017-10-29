Манчини идет на повторение "рекорда" Бышовца

Футболисты "Зенита" не смогли забить в третьем матче чемпионата России подряд. При этом, если подопечные Роберто Манчини не сумеют отличиться и в гостевой игре с "Рубином", то повторят худший результат в истории клуба, установленный командой Анатолия Бышовца в 1997 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

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