18:44 | Футбол — РФПЛ

Манчини идет на повторение "рекорда" Бышовца


Футболисты "Зенита" не смогли забить в третьем матче чемпионата России подряд. При этом, если подопечные Роберто Манчини не сумеют отличиться и в гостевой игре с "Рубином", то повторят худший результат в истории клуба, установленный командой Анатолия Бышовца в 1997 году. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России

Сезон

Тренер

Соперники

Матчи без голов

Мячи

1997

Анатолий БЫШОВЕЦ

Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 0:2, КАМАЗ (д) – 0:3, ЦСКА (г) – 0:2

4

0-7

1998

Анатолий БЫШОВЕЦ

Ротор (д) – 0:1, Шинник (г) – 0:0, Черноморец (д) – 0:1

3

0-2

2000

Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ

Динамо (д) – 0:1, Сатурн (г) – 0:1, Черноморец (д) – 0:0

3

0-2

2001

Юрий МОРОЗОВ

Кр.Советов (г) – 0:1, Торпедо (д) – 0:3, Алания (г) – 0:2

3

0-6

2005

Властимил ПЕТРЖЕЛА

Москва (г) – 0:2, Рубин (д) – 0:1, Амкар (г) – 0:1

3

0-4

2006

Дик АДВОКАТ

Динамо (д) – 0:0, Москва (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0

3

0-0

2016/17

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ростов (г) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0, Амкар (г) – 0:1

3

0-1

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

Арсенал (д) – 0:1, ЦСКА (г) – 0:0, Локомотив (д) – 0:3

3

0-4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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