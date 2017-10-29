Манчини идет на повторение "рекорда" Бышовца

Футболисты "Зенита" не смогли забить в третьем матче чемпионата России подряд. При этом, если подопечные Роберто Манчини не сумеют отличиться и в гостевой игре с "Рубином", то повторят худший результат в истории клуба, установленный командой Анатолия Бышовца в 1997 году. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперники
|
Матчи без голов
|
Мячи
|
1997
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 0:2, КАМАЗ (д) – 0:3, ЦСКА (г) – 0:2
|
4
|
0-7
|
1998
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
Ротор (д) – 0:1, Шинник (г) – 0:0, Черноморец (д) – 0:1
|
3
|
0-2
|
2000
|
Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ
|
Динамо (д) – 0:1, Сатурн (г) – 0:1, Черноморец (д) – 0:0
|
3
|
0-2
|
2001
|
Юрий МОРОЗОВ
|
Кр.Советов (г) – 0:1, Торпедо (д) – 0:3, Алания (г) – 0:2
|
3
|
0-6
|
2005
|
Властимил ПЕТРЖЕЛА
|
Москва (г) – 0:2, Рубин (д) – 0:1, Амкар (г) – 0:1
|
3
|
0-4
|
2006
|
Дик АДВОКАТ
|
Динамо (д) – 0:0, Москва (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0
|
3
|
0-0
|
2016/17
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ростов (г) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0, Амкар (г) – 0:1
|
3
|
0-1
|
2017/18
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Арсенал (д) – 0:1, ЦСКА (г) – 0:0, Локомотив (д) – 0:3
|
3
|
0-4