Манчини гуляет в шортах по замерзшей малой Невке. Видео

Главного тренера "Зенита" Роберто Манчини не пугают российские морозы. Итальянец прогулялся по замерзшему льду у стадиона "Санкт-Петербург" в шортах и без шапки.
Напомним, что завтра "Зенит" проведет матч 21-го тура чемпионата России с "Амкаром". Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар 😄https://t.co/PoYUPrLOeq pic.twitter.com/Z0AeCOzVDS– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 марта 2018 г.
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Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7646-maksim-kanunnikov-pokidaet-rubin
гаттузо туп
Дырявый рейтуз-коттуз если че может научить его,как потом простатит лечить.)))
17:42
Excalibur
Подштанники, подштанники, подштанники На улице в мороз без паники, Под джинсы иль под брюки одень ты эти штуки Сохрани своё хозяйство по науке
17:35
max14195
Ума нет, считай калека. Мозги отстудит или уже отстудил.
17:28
devoted
SS-1525-Sergey, сам на улице был в это время: на солнце реально пригревало, а я был в плаще без меха или подкладки. Погода реально классная сегодня в Петербурге.
17:11
SS-1525-Sergey
devoted ... 14:56 +++ Где отошёл, утром 12 С в 11 часов по Приморскому мчал, он же в 12 часов, так ещё и на льду ветерок есть. Ну пусть будет 10 С. Это сейчас хорошо Солнце прогрело воздух и асфальт -5 С уже, но скоро опять начнёт расти и ночью опять за -15С
16:18
SpaMan
фулиганы штаны отжали
16:02
Гаттузо Крут!!!!!!#!
баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет ,баламошка- полупед! у-ха-ха
15:13
баламошка
Карапуз Манчинька гуляет по Малой Невке.
15:00
devoted
Кстати, сегодня в Питере даже тепло на солнце - мороз отошел на время, так что не особо впечатлил.
14:56
Xen1um
Гетеродин, мясным параллельно.
14:12
DMaster
Спаллетти раздевался с другой стороны.
13:48
Bibigon2000
и где лед? залив дальше
13:31
Гетеродин
Мясные в шоке.
13:09