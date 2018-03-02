Манчини гуляет в шортах по замерзшей малой Невке. Видео

Главного тренера "Зенита" Роберто Манчини не пугают российские морозы. Итальянец прогулялся по замерзшему льду у стадиона "Санкт-Петербург" в шортах и без шапки.

Напомним, что завтра "Зенит" проведет матч 21-го тура чемпионата России с "Амкаром". Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.