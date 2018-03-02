12:41 | Футбол — РФПЛ

Манчини гуляет в шортах по замерзшей малой Невке. Видео

13

Главного тренера "Зенита" Роберто Манчини не пугают российские морозы. Итальянец прогулялся по замерзшему льду у стадиона "Санкт-Петербург" в шортах и без шапки.

Напомним, что завтра "Зенит" проведет матч 21-го тура чемпионата России с "Амкаром". Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Опрос

Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7646-maksim-kanunnikov-pokidaet-rubin

13
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

гаттузо туп

Дырявый рейтуз-коттуз если че может научить его,как потом простатит лечить.)))

17:42

Excalibur

Подштанники, подштанники, подштанники На улице в мороз без паники, Под джинсы иль под брюки одень ты эти штуки Сохрани своё хозяйство по науке

17:35

max14195

Ума нет, считай калека. Мозги отстудит или уже отстудил.

17:28

devoted

SS-1525-Sergey, сам на улице был в это время: на солнце реально пригревало, а я был в плаще без меха или подкладки. Погода реально классная сегодня в Петербурге.

17:11

SS-1525-Sergey

devoted ... 14:56 +++ Где отошёл, утром 12 С в 11 часов по Приморскому мчал, он же в 12 часов, так ещё и на льду ветерок есть. Ну пусть будет 10 С. Это сейчас хорошо Солнце прогрело воздух и асфальт -5 С уже, но скоро опять начнёт расти и ночью опять за -15С

16:18

SpaMan

фулиганы штаны отжали

16:02

Гаттузо Крут!!!!!!#!

баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет ,баламошка- полупед! у-ха-ха

15:13

баламошка

Карапуз Манчинька гуляет по Малой Невке.

15:00

devoted

Кстати, сегодня в Питере даже тепло на солнце - мороз отошел на время, так что не особо впечатлил.

14:56

Xen1um

Гетеродин, мясным параллельно.

14:12

DMaster

Спаллетти раздевался с другой стороны.

13:48

Bibigon2000

и где лед? залив дальше

13:31

Гетеродин

Мясные в шоке.

13:09

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!