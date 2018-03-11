Манчини близок к антирекорду "Зенита"

Три последних матча чемпионата России "Зенит" завершил вничью со счетом 0:0.

Безголевая серия питерцев составляет уже 284 минуты, что на 100 минут меньше клубного антирекорда. По 384 минуты сине-бело-голубые не могли забить в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первой части текущего чемпионата.

Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России

Сезон Тренер Соперники С кем прервали Минуты 1997 Анатолий БЫШОВЕЦ Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 0:2, КАМАЗ (д) – 0:3, ЦСКА (г) – 0:2 Тюмень (г) – 1:0 384 2017/18 Роберто МАНЧИНИ Арсенал (д) – 0:1, ЦСКА (г) – 0:0, Локомотив (д) – 0:3, Рубин (г) – 0:0 Тосно (д) – 5:0 384 2000 Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ Динамо (д) – 0:1, Сатурн (г) – 0:1, Черноморец (д) – 0:0 Торпедо (г) – 1:1 353 2006 Дик АДВОКАТ Динамо (д) – 0:0, Москва (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0 Торпедо (д) – 2:1 347 2001 Юрий МОРОЗОВ Кр.Советов (г) – 0:1, Торпедо (д) – 0:3, Алания (г) – 0:2 Анжи (г) – 1:1 346 2016/17 Мирча ЛУЧЕСКУ Ростов (г) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0, Амкар (г) – 0:1 Арсенал (д) – 2:0 320 2005 Властимил ПЕТРЖЕЛА Москва (г) – 0:2, Рубин (д) – 0:1, Амкар (г) – 0:1 Ростов (д) – 4:2 303 2017/18 Роберто МАНЧИНИ Ахмат (г) – 0:0, Амкар (д) – 0:0, Ростов (г) – 0:0 - 284

Трехматчевая серия нулевых ничьих настигла "Зенит" во второй раз. Впервые подобное случалось в начале работы Дика Адвоката. Кроме того, питерцы лидируют по этому показателю в чемпионате, опережая на две нулевых ничьих "Амкар", на три – "Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по нулевым ничьим в чемпионате-2017/18

Клуб Матчи Нулевые ничьи Зенит 22 7 Амкар 22 5 Спартак 21 4 ЦСКА 22 4 Ростов 22 4 Динамо 22 4

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