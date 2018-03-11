17:39 | Футбол — РФПЛ

Манчини близок к антирекорду "Зенита"

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Три последних матча чемпионата России "Зенит" завершил вничью со счетом 0:0.

Безголевая серия питерцев составляет уже 284 минуты, что на 100 минут меньше клубного антирекорда. По 384 минуты сине-бело-голубые не могли забить в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первой части текущего чемпионата.

Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России

Сезон

Тренер

Соперники

С кем прервали

Минуты

1997

Анатолий БЫШОВЕЦ

Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 0:2, КАМАЗ (д) – 0:3, ЦСКА (г) – 0:2

Тюмень (г) – 1:0

384

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

Арсенал (д) – 0:1, ЦСКА (г) – 0:0, Локомотив (д) – 0:3, Рубин (г) – 0:0

Тосно (д) – 5:0

384

2000

Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ

Динамо (д) – 0:1, Сатурн (г) – 0:1, Черноморец (д) – 0:0

Торпедо (г) – 1:1

353

2006

Дик АДВОКАТ

Динамо (д) – 0:0, Москва (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0

Торпедо (д) – 2:1

347

2001

Юрий МОРОЗОВ

Кр.Советов (г) – 0:1, Торпедо (д) – 0:3, Алания (г) – 0:2

Анжи (г) – 1:1

346

2016/17

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ростов (г) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0, Амкар (г) – 0:1

Арсенал (д) – 2:0

320

2005

Властимил ПЕТРЖЕЛА

Москва (г) – 0:2, Рубин (д) – 0:1, Амкар (г) – 0:1

Ростов (д) – 4:2

303

2017/18

Роберто МАНЧИНИ

Ахмат (г) – 0:0, Амкар (д) – 0:0, Ростов (г) – 0:0

-

284

Трехматчевая серия нулевых ничьих настигла "Зенит" во второй раз. Впервые подобное случалось в начале работы Дика Адвоката. Кроме того, питерцы лидируют по этому показателю в чемпионате, опережая на две нулевых ничьих "Амкар", на три – "Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по нулевым ничьим в чемпионате-2017/18

Клуб

Матчи

Нулевые ничьи

Зенит

22

7

Амкар

22

5

Спартак

21

4

ЦСКА

22

4

Ростов

22

4

Динамо

22

4

 

Ростов – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Гы

П_о_в_а_р Дайте поработать!!!________________ Не дадим! ТУТВАМНЕВАЛЕРА!!!

19:37

Нефилим

Tribunal Z Подумайте только избавились от Маурисио, от Жулиано, от Шатова, ради кого? Ради парней с Аргентины которые толком борьбы не любят и бегать не могут. Жесть просто!------------------Плачь, плачь, танцуй, танцуй)))) А если серьезно вам бы Слуцкий очень помог, он умеет играть с номинально более сильной командой, он вас и чемпионами мог бы сделать. Это я реально не шучу. Ну или Семак, тоже неплохо.

18:54

Комс

А еще Манчини близок к отставке

18:47

crazysun78

Роберто верим!

18:44

П_о_в_а_р

Дайте поработать!!!

18:39

Tribunal Z

Подумайте только избавились от Маурисио, от Жулиано, от Шатова, ради кого? Ради парней с Аргентины которые толком борьбы не любят и бегать не могут. Жесть просто!

18:00

Tribunal Z

Манчини на выход! У нас намного лучше могли бы тренировать например Сергей Семак. Почему тренер не он? Почему пошли на растрату бюджета в никуда. Игроки то отнюдь не лучше тех что были у Зенита. А Жулиану так вообще я считаю строил всех этих пятерых что приехали и где сейчас Жулиану который хотел играть в Зените?

17:58

эдпитер

С такой игрой у Манчини есть шанс поставить еще антирекорд по самому низкому месту в таблице за последние 10 лет

17:56

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