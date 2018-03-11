Манчини близок к антирекорду "Зенита"

Три последних матча чемпионата России "Зенит" завершил вничью со счетом 0:0.
Безголевая серия питерцев составляет уже 284 минуты, что на 100 минут меньше клубного антирекорда. По 384 минуты сине-бело-голубые не могли забить в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первой части текущего чемпионата.
Самые продолжительные безголевые серии "Зенита" в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперники
|
С кем прервали
|
Минуты
|
1997
|
Спартак (д) – 0:0, Черноморец (г) – 0:2, КАМАЗ (д) – 0:3, ЦСКА (г) – 0:2
|
Тюмень (г) – 1:0
|
384
|
2017/18
|
Арсенал (д) – 0:1, ЦСКА (г) – 0:0, Локомотив (д) – 0:3, Рубин (г) – 0:0
|
Тосно (д) – 5:0
|
384
|
2000
|
Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ
|
Динамо (д) – 0:1, Сатурн (г) – 0:1, Черноморец (д) – 0:0
|
Торпедо (г) – 1:1
|
353
|
2006
|
Динамо (д) – 0:0, Москва (г) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:0
|
Торпедо (д) – 2:1
|
347
|
2001
|
Юрий МОРОЗОВ
|
Кр.Советов (г) – 0:1, Торпедо (д) – 0:3, Алания (г) – 0:2
|
Анжи (г) – 1:1
|
346
|
2016/17
|
Ростов (г) – 0:0, ЦСКА (г) – 0:0, Амкар (г) – 0:1
|
Арсенал (д) – 2:0
|
320
|
2005
|
Москва (г) – 0:2, Рубин (д) – 0:1, Амкар (г) – 0:1
|
Ростов (д) – 4:2
|
303
|
2017/18
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Ахмат (г) – 0:0, Амкар (д) – 0:0, Ростов (г) – 0:0
|
-
|
284
Трехматчевая серия нулевых ничьих настигла "Зенит" во второй раз. Впервые подобное случалось в начале работы Дика Адвоката. Кроме того, питерцы лидируют по этому показателю в чемпионате, опережая на две нулевых ничьих "Амкар", на три – "Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по нулевым ничьим в чемпионате-2017/18
|
Клуб
|
Матчи
|
Нулевые ничьи
|
Зенит
|
22
|
7
|
22
|
5
|
21
|
4
|
22
|
4
|
22
|
4
|
22
|
4
- Ростов
- Амкар
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Анатолий Бышовец
- Дик Адвокат
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Роберто Манчини
- Мирча Луческу
- Властимил Петржела
Гы
П_о_в_а_р Дайте поработать!!!________________ Не дадим! ТУТВАМНЕВАЛЕРА!!!
19:37
Нефилим
Tribunal Z Подумайте только избавились от Маурисио, от Жулиано, от Шатова, ради кого? Ради парней с Аргентины которые толком борьбы не любят и бегать не могут. Жесть просто!------------------Плачь, плачь, танцуй, танцуй)))) А если серьезно вам бы Слуцкий очень помог, он умеет играть с номинально более сильной командой, он вас и чемпионами мог бы сделать. Это я реально не шучу. Ну или Семак, тоже неплохо.
18:54
Комс
А еще Манчини близок к отставке
18:47
crazysun78
Роберто верим!
18:44
П_о_в_а_р
Дайте поработать!!!
18:39
Tribunal Z
Подумайте только избавились от Маурисио, от Жулиано, от Шатова, ради кого? Ради парней с Аргентины которые толком борьбы не любят и бегать не могут. Жесть просто!
18:00
Tribunal Z
Манчини на выход! У нас намного лучше могли бы тренировать например Сергей Семак. Почему тренер не он? Почему пошли на растрату бюджета в никуда. Игроки то отнюдь не лучше тех что были у Зенита. А Жулиану так вообще я считаю строил всех этих пятерых что приехали и где сейчас Жулиану который хотел играть в Зените?
17:58
эдпитер
С такой игрой у Манчини есть шанс поставить еще антирекорд по самому низкому месту в таблице за последние 10 лет
17:56