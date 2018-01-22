14:24 | Футбол — РФПЛ

Маммана забил рабоной на тренировке "Зенита". Видео

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Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с тренировки команды, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в ОАЭ. На кадрах защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана отрабатывал удар рабона.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/video/44250/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (6)
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К.Б.Ын

дет/сад.)))

15:07

Ulan3

Молодец, че. Жалко защитник средненький.

14:53

Millwall82

STAROSTIN, где ты там грека увидел?Оо

14:38

STAROSTIN

лодырке можно не только рабоной забить, даже жопой

14:35

Millwall82

Техничный защитник-враг команды.

14:28