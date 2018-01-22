Маммана забил рабоной на тренировке "Зенита". Видео

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с тренировки команды, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в ОАЭ. На кадрах защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана отрабатывал удар рабона.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео с тренировки команды, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в ОАЭ. На кадрах защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана отрабатывал удар рабона.
К.Б.Ын
дет/сад.)))
15:07
Ulan3
Молодец, че. Жалко защитник средненький.
14:53
Millwall82
STAROSTIN, где ты там грека увидел?Оо
14:38
STAROSTIN
лодырке можно не только рабоной забить, даже жопой
14:35
Millwall82
Техничный защитник-враг команды.
14:28