17:55 | Футбол — РФПЛ

Маммана успешно перенес операцию, и будет восстанавливаться почти полгода

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Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в Риме, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч.

Игроку был поставлен диагноз – субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления Мамманы составят 5-6 месяцев.

Маммана выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-03-14-emanuel-mammana-uspeshno-prooperirovan-v-italii.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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King's Bounty RND

трут комменты. пусть милка будет один.

19:42

Millwall82

Мда...."спасибо" огороду Ростова. Гребанный стыд иметь такую поляну на юге России.

19:19

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