Маммана успешно перенес операцию, и будет восстанавливаться почти полгода

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в Риме, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч.
Игроку был поставлен диагноз – субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления Мамманы составят 5-6 месяцев.
Маммана выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-03-14-emanuel-mammana-uspeshno-prooperirovan-v-italii.htm
King's Bounty RND
трут комменты. пусть милка будет один.
19:42
Millwall82
Мда...."спасибо" огороду Ростова. Гребанный стыд иметь такую поляну на юге России.
19:19