Маммана успешно перенес операцию, и будет восстанавливаться почти полгода

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в Риме, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч.

Игроку был поставлен диагноз – субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления Мамманы составят 5-6 месяцев.

Маммана выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.