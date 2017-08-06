Мамаев выйдет в старте "Краснодара" в матче с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Урала" на матч 4-го тура чемпионата России. Отметим, что с первых минут у "быков" на поле появится полузащитник Павел Мамаев, восстановившийся от травмы. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

"Краснодар": Сыницын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Мамаев, Газинский, Каборе – Подберезкин, Классон, Жоаузинью. Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налду. Жигулев, Перейра, Вандерсон Масиэл. Ристич, Сулейманов.

"Урал": Годзюр – Ароян, Балажиц, Меркулов, Кулаков – Фидлер, Емельянов – Димитров, Григорьев, Бикфалви – Ильин. Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Глушков, Портнягин, Лунгу, Юсупов.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"