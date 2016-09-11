Мамаев - в запасе "Краснодара" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Уфы" и "Краснодара" на матч 6-го тура чемпионата России. В заявку кубанцев попал восстановившийся после травмы Павел Мамаев. Он начнет встречу на скамейке запасных, а с первых минут на поле появится Вячеслав Подберезкин.
"Уфа": Лунев, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Васин, Ванек, Стоцкий, Игбун, Обляков, Абдулавов.
Запасные - Бородько, Филин, Живоглядов, Марсинью, Сафрониди, Зубарев, Фатаи, Кротов, Батютин, Диегу Карлос.
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Петров, Эбуэ, Газинский, Лаборде, Подберезкин, Смолов, Ари, Смолов.
Запасные - Адамов, Синицын, Гранквист, Енджейчик, Мамаев, Перейра, Жоаузинью, Ахмедов, Быстров.
Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
G14
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