13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мамаев - в запасе "Краснодара" на матч с "Уфой"

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Стали известны составы "Уфы" и "Краснодара" на матч 6-го тура чемпионата России. В заявку кубанцев попал восстановившийся после травмы Павел Мамаев. Он начнет встречу на скамейке запасных, а с первых минут на поле появится Вячеслав Подберезкин.

"Уфа": Лунев, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Васин, Ванек, Стоцкий, Игбун, Обляков, Абдулавов.

Запасные - Бородько, Филин, Живоглядов, Марсинью, Сафрониди, Зубарев, Фатаи, Кротов, Батютин, Диегу Карлос.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Петров, Эбуэ, Газинский, Лаборде, Подберезкин, Смолов, Ари, Смолов. 

Запасные - Адамов, Синицын, Гранквист, Енджейчик, Мамаев, Перейра, Жоаузинью, Ахмедов, Быстров.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени. 

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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