Мамаев в тюрьме занялся йогой

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о посещении в московском СИЗО-2 "Бутырка" нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Оба футболиста, а также брат Кокорина - Кирилл, и Александр Протасовицкий, друг Мамаева, помещены под стражу до 8 декабря в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". Все они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.



- Сегодня посещал изолятор с проверкой, виделся с Мамаевом и Кокориным, - сказал Мельников. - Встреча была недолгой. У Александра сменился сокамерник - это снова подозреваемый по экономическому преступлению, ранее не судимый. По Кокорину видно, что он очень переживает, напряжен больше, чем Мамаев. Его можно понять - в соседней камере находится брат Кирилл.



- А что Мамаев?

- Павел рассказал, что активно старается поддерживать физическую форму. Ему удается заниматься спортом и в камере. Мамаев показал коврик для йоги, рассказал, что они с сокамерником выполняют упражнения на пресс. Также Павел продемонстрировал целый иконостас, который он сделал вместе с соседом по камере. Футболист говорит, что условия в целом неплохие, если бы не волновался за близких, то вообще не испытывал бы дискомфорта. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн