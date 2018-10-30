Мамаев в СИЗО получает по 50 писем в день

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, сколько писем в день получает его подзащитный. По словам юриста, некоторые послания приходят в стихах.

- Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков, - приводит RT слова Бушманова. - В том числе ему приходят письма в стихах.

Ранее Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 8 октября футболисты с друзьями избили в Москве чиновника Дениса Пака, гендиректора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.