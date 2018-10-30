02:09 | Футбол — РПЛ

Мамаев в СИЗО получает по 50 писем в день

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, сколько писем в день получает его подзащитный. По словам юриста, некоторые послания приходят в стихах.

- Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков, - приводит RT слова Бушманова. - В том числе ему приходят письма в стихах.

Ранее Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 8 октября футболисты с друзьями избили в Москве чиновника Дениса Пака, гендиректора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-3583469-advokat-mamaeva-rasskazal-chto-bolelschiki-prisylajut-futbolistu-pisma-v-stihah.html

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