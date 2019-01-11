18:58 | Футбол — РПЛ

Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории Бутырки

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы. Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин находятся в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 

- На каникулах Мамаеву удалось сходить в храм, это старинная церковь XVIII века, там есть батюшка, - цитирует "РИА Новости" адвоката Мамаева Игоря Бушманова. Кроме того, адвокат добавил, что футболисту удалось посетить спортзал.

 

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190111/1549245270.html

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