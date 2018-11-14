Мамаев рассказал, чего ему не хватает в тюрьме

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", заявил, что ему не хватает солнца и неба. 30-летний хавбек добавил, что не имеет претензий по условиям содержания.

- Солнышка только не хватает, - приводит слова Мамаева "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву. - И хочется на небо любоваться - в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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