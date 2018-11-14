18:21 | Футбол — РПЛ

Мамаев рассказал, чего ему не хватает в тюрьме

Павел Мамаев. Фото AFP
Павел Мамаев. Фото AFP
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Полузащитник "Краснодара"  Павел Мамаев, находящийся в СИЗО "Бутырка", заявил, что ему не хватает солнца и неба. 30-летний хавбек добавил, что не имеет претензий по условиям содержания. 

Солнышка только не хватает, - приводит слова Мамаева "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву. - И хочется на небо любоваться - в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 

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https://www.mk.ru/social/2018/11/14/pavel-mamaev-sdelal-v-kamere-ikonostas.html

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