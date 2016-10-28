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Мамаев пройдет обследование на предмет рецидива травмы бедра

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в начале следующей недели пройдет обследование на предмет возможного рецидива травмы. Хавбек вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка России с "Оренбургом" (3:2), но был заменен на 17-й минуте. 28-летний россиянин почувствовал боль в правом бедре.

- Похоже на рецидив старой травмы передней мышцы бедра, - приводит "Р-Спорт" слова истояника, знакомого с ситуацией. - Будут обследовать - может, спазм, может, надрыв. В начале следующей недели он отправится на обследование, пока же нет окончательного вердикта.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161028/1111449017.html

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