Мамаев пройдет обследование на предмет рецидива травмы бедра

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в начале следующей недели пройдет обследование на предмет возможного рецидива травмы. Хавбек вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка России с "Оренбургом" (3:2), но был заменен на 17-й минуте. 28-летний россиянин почувствовал боль в правом бедре.

- Похоже на рецидив старой травмы передней мышцы бедра, - приводит "Р-Спорт" слова истояника, знакомого с ситуацией. - Будут обследовать - может, спазм, может, надрыв. В начале следующей недели он отправится на обследование, пока же нет окончательного вердикта.