Мамаев покинул поле вслед за Родолфу

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинул поле на 68-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". За три минуты до этого был заменен и защитник хозяев Родолфу. Именно между этими футболистами предположительно произошла стычка в подтрибунном помещении в перерыве встречи. По некоторой информации, причиной стало то, что Мамаев назвал бразильца "обезьяной".

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"