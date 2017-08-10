21:28 | Футбол — РФПЛ

Мамаев покинул поле вслед за Родолфу

1

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинул поле на 68-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". За три минуты до этого был заменен и защитник хозяев Родолфу. Именно между этими футболистами предположительно произошла стычка в подтрибунном помещении в перерыве встречи. По некоторой информации, причиной стало то, что Мамаев назвал бразильца "обезьяной".

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Espa?ol

не понимаю, как можно терпеть выходки Мамаева. нулевой игрок. может только пить шампанское и обзывать тех кто лучше его. куда смотреть на его выходки Галитский . если игрок чуть чуть выше остальных детей лимита, то ему можно все? на месте наших хваленных руководителей футбола - выгнал бы Мамаева из команды и в другие запретил его брать.

21:49