Мамаев покинул поле вслед за Родолфу

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинул поле на 68-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". За три минуты до этого был заменен и защитник хозяев Родолфу. Именно между этими футболистами предположительно произошла стычка в подтрибунном помещении в перерыве встречи. По некоторой информации, причиной стало то, что Мамаев назвал бразильца "обезьяной".
Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
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не понимаю, как можно терпеть выходки Мамаева. нулевой игрок. может только пить шампанское и обзывать тех кто лучше его. куда смотреть на его выходки Галитский . если игрок чуть чуть выше остальных детей лимита, то ему можно все? на месте наших хваленных руководителей футбола - выгнал бы Мамаева из команды и в другие запретил его брать.
21:49