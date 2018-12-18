Мамаев - об отклонении апелляции: "Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после того, как Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении срока ареста до 8 февраля 2019 года заявил, что больше ничего не хочет обжаловать. Он назвал это решение позором.

Все четверо выступали по видеосвязи из столичного СИЗО-2 "Бутырка". Они находились в одной камере во время процесса.

- Это просто позор, - заявил Мамаев. - Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо, мы вам все уже ответили.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда, но Мосгорсуд отклонил ее.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live!