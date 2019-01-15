Мамаев не виделся с родными с конца прошлого года. Новая встреча может состояться до 8 февраля

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил "СЭ" о завершении расследования в отношении своего клиента.

Юрист отметил, что не видит причин, по которым обвинение не могло бы избрать для игрока меру пресечения под стражу, альтернативную содержанию в следственном изоляторе.

Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий заключены в СИЗО №2 "Бутырка" до 8 февраля по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

– Поддерживает ли Павел связь с родными? Когда в последний раз его навещали отец и супруга?

– У него есть право совершать телефонные звонки, предоставленное следователем. Связь с родственниками он поддерживает. В последний раз они навещали его в декабре.

– Запланирована ли встреча до 8 февраля?

– Следствие выдало разрешение. Может быть, в ближайшее время кто-то из родственников его посетит.

– Алана рассказала, что у нее умерла собака, которая была с ней 10 лет. Знает ли об этом Павел? Если да, как он отреагировал?

– Поскольку Павел общается и с супругой, и с отцом, ему известна эта новость. Безусловно, как любой нормальный человек, он переживает. Питомец – это фактически член семьи. Конечно, это не очень приятная для него ситуация. Он не может морально поддержать свою супругу. Это обостряет разлуку между членами семьи. Конечно, желательно, чтобы мера пресечения была изменена. Сейчас все основания для этого есть – расследование по делу завершено. Никаких препятствий для избрания альтернативной меры пресечения я не вижу. (Андрей Михайлов)