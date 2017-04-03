20:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мамаев не стал отвечать на вопрос в перерыве матча с "Ростовом"

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в перерыве матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что травма защитника Виталия Калешина повлияла на игру команды. Он воздержался от комментариев об игре "быков".

– Плохо, что потеряли Калешина в начале игры, – сказал Мамаев во флеш-интервью. – Были моменты, могли вести в счете.

– Почему не так хорошо работают края сегодня?

– Следующий вопрос.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тополь-М

Он разве имеет право оценку кому-либо из своей команды давать? Какой вопрос, такой ответ.

20:33

smart80

Суперстар

20:29

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