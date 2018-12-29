Мамаев написал заявление о том, что Соловчук нанес ему побои

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление в полицию, в котором утверждает, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук нанес ему побои. Напомним, что Мамаев находится в СИЗО вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Их арест был продлен до 8 февраля.

– Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка, – приводит РИА Новости слова источника из правоохранительных органов. – Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, что Мамаев и Кокорин оказались под арестом после двух драк в Москве 8 октября. Они подрались с Соловчуком и избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.