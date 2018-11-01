Мамаев может выйти из СИЗО, если будет одобрена жалоба защиты на необоснованность предъявленного обвинения

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213 УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Продолжаем активную защиту, подали жалобы на необоснованность и незаконность предъявленного обвинения и нарушения права на защиту в прокуратуру Москвы и на имя руководителя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, – сказал Бушманов.

– Что произойдет в случае успешного для вашего доверителя рассмотрения этих жалоб?

– Мы просим исключить из обвинения как минимум абсолютно надуманную квалификацию действий Павла по эпизоду "Хулиганство". Указываем на то, что данного деяния он не совершал и имеет основания для прекращения уголовного преследования в этой части в связи с непричастностью. Также в жалобе указаны данные, о которых я не могу говорить. Они связаны с процессуальными нарушениями, которые допущены следствием при предъявлении обвинения и по ряду вопросов, связанных с нарушением права Мамаева на защиту.

– То есть если жалобы одобрят, Павел может рассчитывать на освобождение из-под стражи?

– Основной довод следствия при ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заключается в том, что Павел сначала подозревался, а потом ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Это тяжкое преступление, соответственно, суд учитывал данное обстоятельство как одно из оснований для избрания такой меры пресечения. Два других обвинения, которые ему в настоящее время предъявляются, – нанесение побоев – являются преступлениями небольшой тяжести. По данной квалификации избрание меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы, чтобы наши доводы учли и надуманную квалификацию по эпизоду в кафе исключили из обвинения.

– Когда жалобы рассмотрят?

– В прокуратору города я их отправил 25 октября. Закон предусматривает, что такие вещи должны рассматриваться в течение трех суток. В исключительных случаях могут продлить рассмотрение до 10 дней, но тогда обязательно должны уведомить заявителя. Поскольку я не был уведомлен, то позавчера в прокуратуру города отправил еще одну жалобу в этой части, попросив либо сообщить о результатах рассмотрения, либо уведомить о проблеме со сроками. Доводы, которые приводятся в жалобах, должны обязательно повлечь применение мер прокурорского реагирования. Потому что там есть явные процессуальные нарушения. Наша позиция изначально была такой – к хулиганским действиям в кафе "Кофемания" Мамаев не был причастен, его действия там никак не могут быть квалифицированы по данному тяжкому составу преступления. Мы просим принять своевременные меры реагирования. (Игорь Новиков)​