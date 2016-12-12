23:39 12 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мамаев - Кононову: "Не ожидал от вас..."

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев удивлен словами бывшего главного тренера "быков" Олега Кононова. По словам хавбека, он такого от экс-наставника не ожидал.

Ранее Кононов вспомнил скандальную историю в Монте-Карло на вечеринке с участием Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Специалист отметил, что испытал негатив к действиям футболиста, который до сих пор не может прийти в себя

"Олег Георгиевич, не ожидал от Вас..." - написал Мамаев в твиттере.

Олег Кононов: "Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло"

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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баламошка

Ура! Теперь какашек на несколько дней хватит!)

01:09

вперёд Спартак!

Мамаев Кононову: "С Шуриком пить, с Шуриком пить, с Кокориным тире - пить!"))))))))))))))))))))))))

00:47

Enich

паша, помолчи!!! удали Твитер к х......

00:32

Гаттузо зол!

Похоже опять бухой или под порошком.

00:24

Алый Дракон

shpasic ждём гна в комментариях?) 00:03... Ну, я подкину чутка )... Павел, уроки в школе пропускали, только футболом занимались, да?)...Вот потом и рождаются анекдоты, типа "Было у отца 3 сына - двое умных, а один футболист" )... Я к тому, что после "Олег Георгиевич" нужно было запятую ставить, потому что это обращение ) ...Пунктуация? Не, не слышал...

00:12

shpasic

ждём гна в комментариях?)

00:03

bvb1987

помалкивал бы молокосос

00:01

Dzaga

Ура, конфликт!

23:58 12 декабря

MAYERICK

Следующий ход от мамаевской губастой...

23:57 12 декабря

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