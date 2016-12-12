Мамаев - Кононову: "Не ожидал от вас..."

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев удивлен словами бывшего главного тренера "быков" Олега Кононова. По словам хавбека, он такого от экс-наставника не ожидал.

Ранее Кононов вспомнил скандальную историю в Монте-Карло на вечеринке с участием Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Специалист отметил, что испытал негатив к действиям футболиста, который до сих пор не может прийти в себя.

"Олег Георгиевич, не ожидал от Вас..." - написал Мамаев в твиттере.

Олег Георгиевич не ожидал от Вас ... – Павел Мамаев (@Mamaev17) 12 декабря 2016 г.

Олег Кононов: "Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло"