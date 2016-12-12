Мамаев - Кононову: "Не ожидал от вас..."

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев удивлен словами бывшего главного тренера "быков" Олега Кононова. По словам хавбека, он такого от экс-наставника не ожидал.
Ранее Кононов вспомнил скандальную историю в Монте-Карло на вечеринке с участием Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Специалист отметил, что испытал негатив к действиям футболиста, который до сих пор не может прийти в себя.
"Олег Георгиевич, не ожидал от Вас..." - написал Мамаев в твиттере.
Олег Георгиевич не ожидал от Вас ...– Павел Мамаев (@Mamaev17) 12 декабря 2016 г.
Олег Кононов: "Мамаев так и не смог прийти в себя после скандала в Монте-Карло"
баламошка
Ура! Теперь какашек на несколько дней хватит!)
01:09
вперёд Спартак!
Мамаев Кононову: "С Шуриком пить, с Шуриком пить, с Кокориным тире - пить!"))))))))))))))))))))))))
00:47
Enich
паша, помолчи!!! удали Твитер к х......
00:32
Гаттузо зол!
Похоже опять бухой или под порошком.
00:24
Алый Дракон
shpasic ждём гна в комментариях?) 00:03... Ну, я подкину чутка )... Павел, уроки в школе пропускали, только футболом занимались, да?)...Вот потом и рождаются анекдоты, типа "Было у отца 3 сына - двое умных, а один футболист" )... Я к тому, что после "Олег Георгиевич" нужно было запятую ставить, потому что это обращение ) ...Пунктуация? Не, не слышал...
00:12
shpasic
ждём гна в комментариях?)
00:03
bvb1987
помалкивал бы молокосос
00:01
Dzaga
Ура, конфликт!
23:58 12 декабря
MAYERICK
Следующий ход от мамаевской губастой...
23:57 12 декабря