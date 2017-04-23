Мамаев, Классон и Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Арсеналом"

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Арсенала" на матч 24-го тура премьер-лиги.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Налду, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Смолов. Запасные: Абаев, Адамов, Шишкин, Мартынович, Торбинский, Жоаузинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбья, Бурчану, Александров, Шевченко. Запасные: Левашов, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Арсенал" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.