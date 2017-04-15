Мамаев и Смолов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Краснодара" на матч 23-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Мамаев, Смолов.

Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налду, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" – "Краснодар"