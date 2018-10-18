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Мамаев и Кокорин примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из "Бутырки"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеоконференцсвязи из СИЗО "Бутырка", сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову. Мосгорсуд 19 октября рассмотрит апелляции на арест футболистов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они подали прошения о переводе под домашний арест.

По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях.

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Дополнительная информация

http://rapsinews.ru/judicial_news/20181018/289709950.html

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