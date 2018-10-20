Мамаев хочет в понедельник в тренажерный зал. Там есть гири и гантели

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ", когда форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев смогут пойти в тренажерный зал. Оба находятся под стражей в московском СИЗО №2 "Бутырка".

– Кокорин и Мамаев подали заявление для посещения зала. Когда они смогут туда пойти?

– В самое ближайшее время. Мамаев очень надеется, что его выведут в зал уже в понедельник. Павел уже был в храме. Его дело рассматривалось первым, а потом было время, и его отвели в храм. У Кокорина пока такой возможности не было.

– В тренажерном зале они не смогут пересекаться друг с другом?

– Ни в коем случае. Их выводят по расписанию, строго выводят так, чтобы одновременно на занимались в зале те, кто проходит по одному делу.

– Как зал оснащен?

– Оборудование несовременное. Там есть теннисный стол, есть тренажер для становой тяги, скамейка для жима лежа, гантели, гири. Зал небольшой, в принципе – это камера, которая переделана в тренажерный зал.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. В пятницу обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными. Предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". (Игорь Новиков)