Мама Комбаровых: "Они не могли не вернуться в "Спартак"

Елена Комбарова, мама братьев Дмитрия и Кирилла Комбаровых, подчеркнула, что всегда верила в возвращение сыновей в родной "Спартак". Футболисты являются воспитанниками красно-белых, однако впоследствии перешли в школу "Динамо". В составе бело-голубых они начали профессиональную карьеру, а в 2010 году вернулись в "Спартак". Дмитрий выступает в клубе до сих пор, а Кирилл этим летом перешел в "Томь".

- Дима был в основном составе "Динамо" с 2005 года, он дебютировал в Кубке России, - цитирует welcome2018.com Елену Комбарову. - Кирилл пришел на полгода позже. С ними в 2008 году "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Ну а в августе-2010 из "Динамо" ребята ушли, вернулись в "Спартак". Много шума было по этому поводу.

- Затравить хотели, - добавил отец игроков Владимир Комбаров. - Некоторые комментаторы и корреспонденты нас любят, а некоторые – их мизер – чуть-чуть недолюбливают. Потому что я прямой и дети прямые. Я же сам когда-то говорил, что мы никогда в "Спартак" не вернемся. Но все бывает в жизни. Спорт – это как в семье: сегодня поругались, завтра помирились. Главное – понимать, отчего ругаешься и к чему приходишь потом. Должно быть конструктивно. И все равно "Спартак" оставался родной командой для ребят, у них там была возможность проявить себя. А в "Динамо" после бронзы, с 2009 года, начался спад. Клуб тонул, тонул и утонул.

- Я всегда думала, что они снова в "Спартак" придут. Эта команда через всю нашу жизнь идет, не могли они туда не вернуться, - подытожила Елена Комбарова.