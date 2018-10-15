Мама Кокорина: "У Саши было много предложений, но ему нравится играть в России"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир" рассказала, что у ее сына, также игравшего за "Динамо" и проведшего непродолжительное время в "Анжи", было много предложений из-за границы.

– У Саши много было предложений, но до завершающего этапа не доходило. Но он русский парень, ему нравится Россия, нравится здесь играть, он хочет показать себя здесь. Но говорил, что в хорошей команде вроде "Барселоны" готов сыграть хотя бы один матч, – сказала мама футболиста.