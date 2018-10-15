Мама Кокорина: "Саша редко видится с Мамаевым"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что форвард редко видится с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Когда смотрю эти фотографии, мне кажется, это просто дурачество, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Детское дурачество, безобидное. Они хорошие футболисты, у них много энергии. У Саши настолько внутри много энергии, он не может сидеть на месте, ему нужно куда-то бежать, что-то бросать, кидать. Думаю, Пашка такой же. Они очень редко видятся. И просто дурачатся.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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