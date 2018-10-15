Мама Кокорина: "Он никогда не говорил, что хочет стать футболистом - сначала пошел в бокс"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что в детстве форвард выбирал между футболом и боксом.

- Он никогда не говорил, что хочет быть футболистом, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Он пошел в секцию бокса, а потом стал ходить и на футбол. Прошло полгода, и он понял, что футбол ему ближе.

Нам позвонил первый тренер и сказал, что у мальчика хорошие задатки, и ему нужно попробоваться в Москве. На тот момент нам не верилось, что он сможет, выдержит. Это серьезный шаг, но он загорелся, сказал: "Хочу, давайте попробуем". Он приехал, прошел просмотр. Его везде брали, он остановился на "Локомотиве". Он с удовольствием остался в интернате, ему было 10 лет. Хотя его не хотели брать в интернат, там ребята все 14 лет, а ему 10. Директор сказал: "Вы уедете, а вдруг он расплачется? И что мне делать?" Но я сказала, давайте хотя бы неделю попробуем. Он сказал, что ему нравится, остался.

Я все ждала, что он позвонит и скажет: все, я наигрался, мечты не хочу, хочу домой. Но такого не случилось.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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