Мама Кокорина: "Очень благодарна людям за поддержку"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что многие поддержали ее сына после инцидента с избиениями людей.

- Алан Чочиев первым не побоялся ни за репутацию, ни за мнение, он позвонил и сразу сказал: "я готов на любую помощь", - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - И за ним пошли все. В основном, ребята-кавказцы. За ними и другие. Я очень им благодарна. Сейчас моим детям даже слово "привет" будет глоточком свежего воздуха.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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