Мама Кокорина объяснила, почему он улыбался в наручниках

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина заявила, что форвард улыбался, когда на него надели наручники, из-за особого строения лица.

- У нас есть ямочки, - сказала Светлана Кокорина в эфире программы "Малахов. Прямой эфир". - И даже когда сильно переживаешь, начинаешь напрягаться, появляются ямочки, и народ думает, что ты улыбаешься. Это такое строение лица. У меня такое же в школе было. Ругает учитель и говорит: "ты чего улыбаешься?" А ты не улыбаешься, это строение лица.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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