Мама Кокорина - о вечеринке в Монако: "Каждый воспринимает это так, как ему хочется"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина заявила, что многие люди нормально отреагировали на скандал с вечеринкой в Монако, в который тот попал вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Каждый воспринимает так, как ему хочется, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Нормальные люди, которые могут поставить себя на их место, адекватно реагируют. Им ничего объяснять даже не было, они сами все объяснили. Мне говорили: не переживай, все это понимают. Я не могу изменить мир, не могу изменить людское понимание, восприятие. Но надеюсь, что здравомыслящих людей больше.

Напомним, братья Кокорины вместе с Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн