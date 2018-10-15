Мама Кокорина: "Готова выйти с Сашей на Красную площадь, кто хочет - пусть бьет"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир", заявила о готовности оказаться в заключении вместо сына, а также выйти вместе с ним на Красную площадь и принять на себя гнев всех негодующих.

– Если бы сказали: мы выпустим Сашу, но вы должны будете занять его место? – вопрос Светлане Кокориной.

– Без разговоров, естественно. Я готова за него жизнь отдать, не то, что поменяться местами. Я говорила сразу: я готова с ними, вдвоем, выйти на Красную площадь, пусть приедет вся страна, и все, кто негодуют, побьют нас, сделают больно. Все-таки физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Мы будем стоять: бейте нас! Но не надо закрывать от общества.