Мама Кокорина: "Деньги не изменили Сашу"

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина заявила, что большие деньги не изменили форварда. Она также добавила, что младший брат Кирилл негативно реагировал на оскорбления в адрес футболиста.

- Кирюша говорил: "Мама, я не понимаю людей, почему они такие злые? Почему нужно кого-то оскорблять, унижать?", - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Он негодовал, говорил, что Сашу постоянно дергают, говорят гадости. Он уже устал от этого. Кирюша знает, как он работает. Он же не крадет эти деньги, он зарабатывает кровью и потом. И тут еще восстановление тяжелое.

Деньги не изменили Сашу. Я знаю, что деньги и власть – то, что портит людей. Деньги не имеют для него особого значения. Он легко расстается с ними, легко отдает, легко помогает. Он же не говорит никому. Иногда узнаю, что Александр переводит суммы туда и туда, занимается благотворительностью. Он не сделал ни одной татуировки, чтобы сдавать кровь. Он донор. Он может оплатить ребенку поездку в Диснейленд, может оплатить операцию, подарить машину. Он просто сам получает от этого удовольствие. Ему нравится, когда вспыхивают глаза у людей

Я живу ради детей. У меня двое замечательных детей. Ни одна побрякушка не стоит того удовольствия, что я получаю в семье. Зачем мне тратить деньги? Я не стану от этого лучше. Саша меня балует, дарит на все праздники дорогие вещи, но я их просто храню, они лежат в коробочках неразвернутыми.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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