Мама Кокорина: "Чувствую стыд, гнев внутри, обиду"

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина , арестованного по обвинению в хулиганстве после двух драк в центре Москвы, в эфире передачи "Малахов. Прямой эфир" рассказала о своем состоянии и своих чувствах.

– Описать свое состояние… Ужас. Просто какой-то ужас, состояние нереальное, такого не должно быть у человека, – сказала она.

– А вы чувствуете вину за произошедшее?

– Естественно, я мать. Я чувствую стыд, гнев внутри, обиду. Душевная рана абсурдности произошедшего. Я не знаю, откуда все это взялось, как это все получилось, невероятная досада на душе. В воскресенье, 7 октября, я была абсолютно счастливым человеком. А в понедельник я стала самым несчастным человеком на свете.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".