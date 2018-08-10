Мама Еременко: "Очень больно, когда Романа называют предателем"

Мама новичка "Спартака" Романа Еременко Нэля рассказала, почему ее сын решил перейти столичный клуб. Ранее он выступал за ЦСКА.

- Когда началась вся эта буча, я очень ждала официального заявления от ЦСКА. Хотела, чтобы они честно сказали: мы два года не поддерживали с Ромой контакт, у нас не было с ним никаких договорённостей. Очень больно, когда звучит это страшное слово "предатель". Я сама спортсменка, гимнастка, очень щепетильно отношусь к этому. У меня ведь тоже гимнастки перебегают от одного тренера к другому, и это жутко неприятно, - цитирует Нэлю Еременко "Чемпионат.com". - Но в данном случае договорённости не было. Я понимаю, если бы Роме два года платили, ждали его обратно, а тут он раз – спиной развернулся и убежал. Тогда – да, мы бы первые выступили против такого, сказали бы: так не поступают, это не по-человечески. Но ничего подобного не было. Сейчас его все обвиняют, говорят, что он предал ЦСКА, но ведь он этого не делал! Ему никто не платил, не поддерживал. Они просто расстались по-хорошему, когда всё случилось. Почему руководство ЦСКА молчит, не выходит к прессе и не говорит, что договоренности не было? Почему не скажут, что Рома сам вправе решать, куда ему идти? Тем более что у него закончился контракт! Понимаю болельщиков, но вы посмотрите, как люди относились к сборной России до чемпионата мира. А бедный Стасик Черчесов, что они с ним творили!? Но как он выстоял и кем стал! Это футбол, здесь возможно все.

31-летний полузащитник с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещенных веществ - кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с ЦСКА, после чего он стал свободным агентом.

При этом "Спартак" может заявить игрока в это трансферное окно, с 7 августа футболист имеет право тренироваться с командой, однако получит право выйти на поле в официальном матче с 6 октября.

Еременко будет выступать за "Спартак" под 26-м номером. Ранее он играл в финском "Яро", итальянских "Удинезе" и "Сиене", киевском "Динамо", казанском "Рубине" и ЦСКА. В активе полузащитника 73 матча за сборную Финляндии.

Роман Еременко стал игроком "Спартака"