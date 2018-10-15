Мама братьев Кокориных: "Саша и Кирилл - половинки одного целого"

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что Александр и Кирилл находятся в очень близких отношениях.

- Саша и Кирюша не могут друг без друга, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Они две половинки одного целого. У меня был случай: разбился друг, нужно на похороны было попасть. Кирюше три месяца, Саше девять лет. Мне некого было попросить, с кем оставить Кирюшу на два часа. Я попросила Сашу, он справился, как никто бы не справился. Я оставила ему бутылочку, воду, объяснила, как его кормить. И он кормил не два часа, а шесть часов. Я приехала, Кирюша был сытый, чистенький и спал.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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