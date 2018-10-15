Мама братьев Кокориных рассказала об обыске в квартире

Мама братьев Кокориных заявила, что у всей семьи забрали телефоны в рамках обыска.

- Обыск был впервые в моей жизни, - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир". - Очень неприятная ситуация, я даже не ожидала, что такое может коснуться нас. Когда люди приходят, а я понимаю, что ничего не сделала, не убила, не украла. И тут приходят, что-то забирают, что-то ищут, еще и ребенка забирают. Не дай бог такое пережить. Телефон и все носители забрали. У меня, у мужа, у Кирюши.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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