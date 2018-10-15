Мама братьев Кокориных рассказала о разнице между ними

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что Кирилл помогал Александру во время восстановления после тяжелой травмы, полученной в марте.

- Кирюша отличался от Саши, - сказала Светлана Кокорина в эфире программы "Малахов. Прямой эфир". - Саша молчаливый, Кирюша говорливый. Он солнышко у нас, его все обожали – друзья, учителя. Он всегда говорит: "будьте позитивны, не несите негатив в мир". Когда меня что-то не устраивает, я высказываю претензии, он говорит: "Мамуль, давай попозитивней".

Саша много думает, мало говорит, а Кирюша очень легкий. Он очень любит семью. Это его и сгубило. Они не расставались с детства вообще. Если и ругались, то только на час. У Кирюши в том году не получилось с университетом из-за Саши. Саше нужна была поддержка, он уехал с ним, пропустил много.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевымбыли взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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