Малхаз Асатиани: "Локомотив" уже в этом сезоне будет бороться за медали"

Экс-защитник сборной Грузии, чемпион России-2004 в составе "Локомотива" Малхаз Асатиани, завершивший карьеру шесть лет назад, выразил уверенность в том, что железнодорожники будут бороться за медали уже в этом сезоне. Он пожелал удачи главному тренеру команды Юрию Семину.

– С чем связываете безвыигрышную серию "Локомотива"? – вопрос Асатиани.

– Я лишь пару дней назад прилетел в Москву из Кутаиси и до этого матча "Локомотив" в деле не видел. Только читал, мол, команда в кризисе, что-то не складывается. Но, судя по игре с ЦСКА, нет никакого кризиса. Хороший состав, длинная скамейка, великолепный тренер. Парни бьются, выкладываются, на поле нет равнодушных.

– Это важно.

– Еще бы! Так что даже не сомневаюсь – "Локомотив" поднимется и уже в этом сезоне будет бороться за медали. Впереди почти двадцать туров, лидеры оторваться далеко не успели. Дайте время – и у Семина все получится.

– Его возвращение стало сюрпризом?

– Да. Я очень рад, что Юрий Палыч снова в "Локомотиве". Что в тренерском штабе появился Дима Лоськов. Это легендарные для клуба люди, которые могут принести огромную пользу. От души желаю им удачи. (Александр КРУЖКОВ)

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