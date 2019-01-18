Малафеев в образе человека с обложки мужского журнала. Фото

Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев в своем Инстаграме опубликовал две фотографии, одна из которых была сделана в 2009 году, другая - в 2019. Таким образом, 39-летний спортсмен поучаствовал в интернет-челлендже "2009 против 2019" (10 year challenge).

- Найди 10 отличий, - такой подписью сопроводил эти фотографии Малафеев.

Пользователи оценили фотографии:

- Вообще не изменился!!!!! - написала natalia_022_.

- На первой почти Бекхэм, - такой комментарий оставил gera_iv.

- Бекхэм отдыхает, - написал serjao_ivasio.

Напомним, с 28 ноября 2017 года Малафеев является заместителем спортивного директора "Зенита" по общим вопросам.

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