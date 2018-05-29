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Малафеев - Семаку: "Добро пожаловать в родную команду"

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Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в своем Инстаграме прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. 

"С возвращением в родную команду", - написал бывший вратарь петербургского клуба.

Семак выступал за "Зенит" с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу

 

С возвращением в родную команду 🔝🔥 @zenit_spb

Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru) 29 Май 2018 в 7:27 PDT

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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arkarmeetc

Эй ты, лучший друг Губера, спроси у Сэма про родную команда и он тебе ответит- ЦСКА....

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