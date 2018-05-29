Малафеев - Семаку: "Добро пожаловать в родную команду"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в своем Инстаграме прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды.

"С возвращением в родную команду", - написал бывший вратарь петербургского клуба.

Семак выступал за "Зенит" с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.