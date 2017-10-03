Малафеев – о красной карточке в матче со "Спартаком": "Это фиаско, братан". Видео

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев на своей странице в Твиттере опубликовал ироничное видео, на котором запечатлен отрезок матча 17-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3), который состоялся в 2007 году.

В одном из игровых эпизодов голкипер получил красную карточку. При этом он изменил звуковую дорожку, использовав аудио, из ставшего мемом ролика, в котором хозяин собаки, комментируя ее падение в реку, произносит фразу: "Это фиаско, братан".