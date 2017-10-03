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23:50 3 октября | Футбол — РФПЛ

Малафеев – о красной карточке в матче со "Спартаком": "Это фиаско, братан". Видео


Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев на своей странице в Твиттере опубликовал ироничное видео, на котором запечатлен отрезок матча 17-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3), который состоялся в 2007 году.

В одном из игровых эпизодов голкипер получил красную карточку. При этом он изменил звуковую дорожку, использовав аудио, из ставшего мемом ролика, в котором хозяин собаки, комментируя ее падение в реку, произносит фразу: "Это фиаско, братан".

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