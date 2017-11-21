Малафеев может вернуться в "Зенит"

По информации "СЭ", в клубе из Санкт-Петербурга обсуждают возможность возвращения Вячеслава Малафеева – в качестве сотрудника спортивного департамента. Всю игровую карьеру голкипер провел в "Зените", а выступления завершил после окончания сезона-2015/16, занявшись бизнесом.
Вероятность того, что Малафеев вернется к сине-бело-голубым в новом качестве наши источники оценивают как достаточно высокую. При этом не исключен вариант, что экс-вратарь займет пост спортивного директора. Напомним, что ранее занимавший эту должность Константин Сарсания скоропостижно скончался 7 октября. (Сергей ЕГОРОВ)
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zvovs
Мясной отдел--"Риелтор - спортивный директор)."--14:06------------------------------------------------ И как это принято у нас в стране учился он на кого то третьего.
14:26
abs68
видать понял что риелторство не его, ну это и понятно, он то и не думал недвижимостью заниматься, это она решила, у них в семье у жены штаны.
14:23
SS-1525-Sergey
Слишком Вячеслав мягкий для такой работы, зато культурный. может и сработать!
14:08
Мясной отдел
Риелтор - спортивный директор). Принципам Ленина верны, когда каждая домохозяйка может стать.
14:06