Малафеев может вернуться в "Зенит"

По информации "СЭ", в клубе из Санкт-Петербурга обсуждают возможность возвращения Вячеслава Малафеева – в качестве сотрудника спортивного департамента. Всю игровую карьеру голкипер провел в "Зените", а выступления завершил после окончания сезона-2015/16, занявшись бизнесом.

Вероятность того, что Малафеев вернется к сине-бело-голубым в новом качестве наши источники оценивают как достаточно высокую. При этом не исключен вариант, что экс-вратарь займет пост спортивного директора. Напомним, что ранее занимавший эту должность Константин Сарсания скоропостижно скончался 7 октября. (Сергей ЕГОРОВ)

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