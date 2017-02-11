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Малафеев хочет провести прощальный матч на новом стадионе "Зенита"

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Экс-голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что рассчитывает провести свой прощальный матч на новом стадионе на Крестовском острове. 37-летния россиянин, завершивший карьеру в прошлом году, принял участие в мероприятии, которое прошло сегодня на новой арене.

– Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь, - цитирует "Росбалт" Малафеева. - Этот стадион не похож на другие. Очень рад находиться здесь. Надеюсь, что он принесет удачу. Сегодня мы не можем опробовать футбольное поле, но, надеюсь, мы сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов "Зенита".

Дополнительная информация

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/02/11/1591199.html

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