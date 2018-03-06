Защитник "Спартака" Никола Максимович вызван в сборную Сербии, сообщает официальный сайт красно-белых. Сербы проведут два товарищеских матча во второй половине марта. 23 числа Сербия сыграет в Турине с Марокко, а 27-го – с Нигерией в Лондоне.

26-летний Максимович выступает за сборную Сербии с 2012 года и провел за это время в ее составе 19 матчей.