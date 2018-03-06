12:06 | Футбол — РФПЛ

Максимович вызван в сборную Сербии

1

Защитник "Спартака"  Никола Максимович вызван в сборную Сербии, сообщает официальный сайт красно-белых. Сербы проведут два товарищеских матча во второй половине марта. 23 числа Сербия сыграет в Турине с Марокко, а 27-го – с Нигерией в Лондоне.

26-летний Максимович выступает за сборную Сербии с 2012 года и провел за это время в ее составе 19 матчей.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-03-06-maksimovich__v_sbornoy_serbii/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Странник-777

Не дай бог еще и сербского Кольку сломают... Тьху, тьху,тьху....

14:37

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!